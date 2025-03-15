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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على سموحة في الكأس

11:43 م السبت 15 مارس 2025
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كتب - نهى خورشيد

يتجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض منافسة جديدة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وحقق الفارس الأبيض اليوم السبت، فوزاً كبيراً على نظيره سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر، ليحجز مقعده في الدور المقبل من المسابقة المحلية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفريق الكروي بالقلعة البيضاء لمواجهة نظيره الجونة يوم الأربعاء 19 مارس في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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الزمالك وسموحة كأس مصر موعد مباراة الزمالك المقبلة نادي الزمالك فوز الزمالك على سموحة
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