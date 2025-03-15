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المخيف والمرعب.. رسالة جمهور الزمالك في مباراة سموحة

10:17 م السبت 15 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جماهير الزمالك
  • عرض 4 صورة
    جماهير الزمالك
  • عرض 4 صورة
    جماهير الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم لاعبي الفريق خلال مباراة سموحة، في بطولة كأس مصر، على توجيه رسالة خاصة قبل انطلاق المباراة.

وقامت جماهير الفارس الأبيض المتواجدة في المدرجات، برفع لافتة كتب عليها: "أكبر قلعة رياضية في مصر".

كما قامت الجماهير برفع لافتة أخرى، كتب عليها أيضًا: "الزمالك الرهيب، المرعب والمخيف".

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره سموحة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر خلال الموسم الحالي 2024-2025.

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رسالة جماهير الزمالك كأس مصر الزمالك وسموحة مباراة الزمالك وسموحة الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة
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