المخيف والمرعب.. رسالة جمهور الزمالك في مباراة سموحة

كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم لاعبي الفريق خلال مباراة سموحة، في بطولة كأس مصر، على توجيه رسالة خاصة قبل انطلاق المباراة.

وقامت جماهير الفارس الأبيض المتواجدة في المدرجات، برفع لافتة كتب عليها: "أكبر قلعة رياضية في مصر".

كما قامت الجماهير برفع لافتة أخرى، كتب عليها أيضًا: "الزمالك الرهيب، المرعب والمخيف".

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره سموحة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر خلال الموسم الحالي 2024-2025.

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