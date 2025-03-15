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الزمالك يصعد إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة برباعية

09:18 م السبت 15 مارس 2025
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متابعة - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا كبير على حساب نظيره سموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة، ضمن الزمالك الصعود إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، ومواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، الذي نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره الجونة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وانطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمود حمدي "الونش"، صلاح مصدق

خط الوسط: محمود بنتايك، عمر جابر، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: سيف الجزيري، أحمد مصطفى "زيزو"

وجاء تشكيل سموحة للقاء كالتالي

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد سعيد

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد كناريا – دوكو دودو – أبو بكر ليادي

خط الهجوم: محمد سالم – صامويل أمادي

أبرز أحداث مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: تمريرات بين أقدام لاعبي الزمالك في منتصف الملعب.

الدقيقة 9: فرصة خطيرة لسموحة بعد تسديدة من محمد سعيد مكرونة، من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس مرمى الزمالك.

الدقيقة 12: سيف الجزيري يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى سموحة.

الدقيقة 16: رأسية من محمد سالم لاعب سموحة، يتصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك ببراعة.

الدقيقة 25: محمد مصطفى ميدو يحرز هدف التعادل لسموحة.

الدقيقة 29: رأسية من سيف الجزيري يتصدى لها حارس مرمى سموحة.

الدقيقة 34: رأسية من سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، تمر بجوار مرمى سموحة.

الدقيقة 44: تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو يتصدى لها الهاني سليمان حارس سموحة.

الدقيقة 2+45: محمد سالم يحرز الهدف الثاني لسموحة.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 59: بركات حجاج يحرز الهدف الثاني للزمالك بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 61: محمود بنتايك يحرز الهدف الثالث للزمالك في مرمى سموحة.

الدقيقة 74: رأسية من لاعب سموحة من داخل منطقة الجزاء، لكنها كتمر خارج مرمى الزمالك.

الدقيقة 84: بطاقة صفراء للاعب سموحة بعد تدخل قوي على نبيل دونجا لاعب الزمالك.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: مصطفى شلبي يحرز الهدف الرابع للزمالك.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.

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