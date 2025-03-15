تشكيل سموحة الرسمي لمواجهة الزمالك في كأس مصر
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كتب - نهى خورشيد
كشف أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، التشكيل الأساسي الذي سيدخل به الفريق مواجهة الزمالك، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025.
ويلعب سموحة اللقاء بالتشكيل الأتي..
حراسة المرمى: الهاني سليمان
خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد سعيد
خط الوسط: عمرو السيسي – محمد كناريا – دوكو دودو – أبو بكر ليادي
خط الهجوم: محمد سالم – صامويل أمادي
دكة البدلاء:
يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن تيمور، هشام حافظ، شريف رضا، أدهم أحمد، علي عمرو، مصطفى البدري، أشرف مجدي، إسلام عطية، محمود صابر.
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