تشكيل سموحة الرسمي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

كتب - نهى خورشيد

كشف أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، التشكيل الأساسي الذي سيدخل به الفريق مواجهة الزمالك، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025.

ويلعب سموحة اللقاء بالتشكيل الأتي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد سعيد

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد كناريا – دوكو دودو – أبو بكر ليادي

خط الهجوم: محمد سالم – صامويل أمادي

دكة البدلاء:

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن تيمور، هشام حافظ، شريف رضا، أدهم أحمد، علي عمرو، مصطفى البدري، أشرف مجدي، إسلام عطية، محمود صابر.

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