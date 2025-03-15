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تشكيل سموحة الرسمي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

09:10 م السبت 15 مارس 2025
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    مباراة الزمالك وسموحة
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    خلال مباراة سموحة وزد
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    سموحة يفوز على مودرن سبورت
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    الزمالك وسموحة
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كتب - نهى خورشيد

كشف أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، التشكيل الأساسي الذي سيدخل به الفريق مواجهة الزمالك، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025.

ويلعب سموحة اللقاء بالتشكيل الأتي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد سعيد

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد كناريا – دوكو دودو – أبو بكر ليادي

خط الهجوم: محمد سالم – صامويل أمادي

دكة البدلاء:

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن تيمور، هشام حافظ، شريف رضا، أدهم أحمد، علي عمرو، مصطفى البدري، أشرف مجدي، إسلام عطية، محمود صابر.

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الزمالك وسموحة نادي سموحة كأس مصر تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك
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