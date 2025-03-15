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تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة سموحة في ربع نهائي كأس مصر

08:46 م السبت 15 مارس 2025
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  • عرض 13 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
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كتب - نهى خورشيد

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفارس الأبيض مواجهة سموحة، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، احداث مواجهة الزمالك وسموحة وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء التشكيل الأساسي للزمالك كالأتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي “الونش” – صلاح مصدق

خط الوسط: محمود بنتايج – عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى “زيزو”

دكة البدلاء:

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، أحمد حسام، أحمد محمود، محمد حمدي، نبيل عماد دونجا، سيف جعفر، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، مصطفى شلبي، حسام أشرف.

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تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة كأس مصر مباراة الزمالك وسموحة موعد مباراة الزمالك وسموحة
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