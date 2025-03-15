إعلامي يكشف مفاجأة بشأن شكوى الأهلي رابطة الأندية واتحاد الكرة للجنة الأولمبية

كتب - يوسف محمد:

كشف مقدم البرامج هاني حتحوت، مفاجأة بشألأن شكوى الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن مباراة القمة الأخيرة، التي رفض المارد الأحمر خوضها.

وكتب حتحوت عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مصدر مسؤول في اتحاد الكرة قال لي إن الشكوى التي تقدم بها الأهلي للجنة الأوليمبية لا تضيف للقضية بعدًا جديدًا، لأن استقدام حكام أجانب من عدمه يخص الاتحاد في النهاية، رغم المحاولات التي قام بها رغم ضيق الوقت الذي تسببت به الرابطة".

وأضاف: "بالأساس ليس من حق الرابطة المطالبة بحكام أجانب، وهو حق الأندية فقط".

واختتم: "المصدر استغرب اختتام الرابطة قرارها بالتزامها بقرارات اللجنة الأوليمبية "غير المختصة أساسا"، فيما اختتم تصريحاته قائلا :"لن نصدر بيانًا لأن الأمر لا يستحق، لكننا نتابع المشهد".

وكان النادي الأهلي تقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم السبت، ضد رابطة الأندية المصرية المحترفة وكذلك اتحاد الكرة المصرية، بسبب أزمة مباراة القمة أمام الزمالك، التي قرر المارد الأحمر الانسحاب منها، بسبب إسنادها إلى طاقم تحكيم مصري.

ويذكر أن رابطة الأندية المصرية، أصدرت قرار مساء اليوم السبت، باعتبار الأهلي مهزوما في لقاء الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من الفريق بنهاية الموسم.

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