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"وجود مرموش وصلاح".. قائمة منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

06:52 م السبت 15 مارس 2025
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    حسام حسن يعترض على الحكم
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    حسام حسن مدرب منتخب مصر
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    حسام حسن
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    حسام حسن وتريزيجيه
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    حسام وإبراهيم حسن
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    حسام حسن
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    حسام حسن مدرب منتخب مصر
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كتب - يوسف محمد:

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة الفراعنة استعدادا لمواجهتى إثيوبيا وسيراليون، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي شهدت تواجد 24 لاعبا.

ويبدأ المنتخب المصري معسكره استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، في تصفيات كأس العالم 2026، بداية من يوم غد الأحد 16 مارس الجاري.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمباراتين كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.

ويلاقي منتخب مصر كلا من إثيوبيا وسيراليون، يومي 21 و 25 مارس الجاري على الترتيب، ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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منتخب مصر معسكر منتخب مصر في مارس تصفيات كأس العالم 2026 مصر وإثيوبيا
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