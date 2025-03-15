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قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال

06:02 م السبت 15 مارس 2025
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    مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في عام 2020
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    مباراة الأهلي والهلال السوداني 2020
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    مباراة الأهلي والهلال السوداني عام 2020
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    الأهلي والهلال السوداني
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    مباراة الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال افريقيا 2020
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كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغيير حكم مباراة النادي الأهلي أمام فريق الهلال السوداني، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي، قرر تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والهلال السوداني، قبل أن يتم تغيير الحكم.

وأسند الاتحاد الأفريقي مهمة إدارة المباراة، إلى الحكم التشادي محمد ألاو، بدلا من الحكم الموريتاني دحان بيدا.

ويدير الحكم التشادي الحاجي محمد ألاو كحكم ساحة، يعاونه كلا من جيرسون إيمليانو حكم مساعد أول، إلفيس نوبوي، حكم مساعد ثاني، حكما رابعا عبد العزيز بوه، على الفار ليتيسيا فيانا.

وتقام مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين النادي الأهلي والهلال السوداني، يوم 1 إبريل المقبل في القاهرة.

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