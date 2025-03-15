كتب ـ يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دور نايل".

وشملت عقوبات الجولة الأولى من المرحلة النهائية، توقيع عقوبة على النادي الأهلي، بسبب الانسحاب من مباراة القمة الأخيرة وعدم لعب المباراة، بسبب إسناد القمة إلى طاقم تحكيم مصري.

وجاءت عقوبات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية للدوري كالتالي

مباراة حرس الحدود وبتروجيت

إيقاف محمد سيد عبد الفتاح لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث، وإيقاف عبد الرحمن رضا، لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

كما تم إيقاف اللاعب توفيق محمد توفيق لاعب فريق بتروجيت مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك والأهلي

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4، 17) من لائحة المسابقات، خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة، في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وتنتظر رابطة الأندية المصرية المحترفة، البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

مباراة الجونة والاتحاد

وقررت رابطة الأندية، إيقاف كريم إبراهيم أحمد الديب لاعب الاتحاد، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة فاركو والبنك الأهلي

وعلى الجانب الآخر، قررت الرابطة إيقاف عمرو ناصر فراج مصطفى لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه، قيمتها تصل إلى 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث، إيقاف محمد صابر محمد سرحان لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

وقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بإيقاف أمير محمد عبدالعزيز لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك للطرد للاعتراض .

مباراة بيراميدز والمصري

وفي مباراة بيراميدز والمصري، قامت الرابطة بإيقاف علي جبر مسعد لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي

وتم إيقاف محمد فتح الله جمعة عبد القادر لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

وعلى الجانب الآخر تم إيقاف محمد نصر محمد السيد لاعب فريق الإسماعيلي ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة، مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.