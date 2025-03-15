مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
15:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
18:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

مرموش أساسيًا.. جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمباراة برايتون

04:17 م السبت 15 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش (3)
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش (8)
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش (10)
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش (11)
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش (12)
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش (9)
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش (14)
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش (4)
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش (6)
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش (5)
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي ، بيب جوارديولا، التشكيل الذي سيخوض به مباراة برايتون ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد المحترف المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش أساسيًا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

حراسة المرمى : أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان، سافينيو.

خط الهجوم: دوكو، عمر مرموش، إيرلينج هالاند.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:سكوت كارسون، ماتيو كوفاتشيتش، جاك جريليش، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا، ريس، ماتيوس نونيز، فودين، ماكيتي.

ترتيب مانشستر سيتي وبرايتون

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد برايتون بالمركز السابع بفارق نقطة واحدة أقل من السيتيزن.

اقرأ أيضًا:

أول رد من اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية

"خصم نقاط".. رابطة الأندية تعلن العقوبات ضد النادي الأهلي.. وتعتمد فوز الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي مانشستر سيتي وبرايتون الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد
نشرة الفتاوى| حكم قضاء الصلاة عن المتوفى والطلاق عن طريق الهاتف وأحكام مهمة يوضحها المفتي
وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية