كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي ، بيب جوارديولا، التشكيل الذي سيخوض به مباراة برايتون ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد المحترف المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش أساسيًا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

حراسة المرمى : أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان، سافينيو.

خط الهجوم: دوكو، عمر مرموش، إيرلينج هالاند.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:سكوت كارسون، ماتيو كوفاتشيتش، جاك جريليش، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا، ريس، ماتيوس نونيز، فودين، ماكيتي.

ترتيب مانشستر سيتي وبرايتون

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد برايتون بالمركز السابع بفارق نقطة واحدة أقل من السيتيزن.

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