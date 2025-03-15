كتب ـ أحمد عبدالباسط:

أعلنت رابطة الأندية اعتماد نتيجة فوز الزمالك بنقاط مباراته أمام الأهلي بعدما لم يحضر الأخير لملعب ستاد القاهرة مساء يوم الثلاثاء الماضي لخوض المباراة التي كان مقرراً لها ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج.

وأشارت رابطة الأندية، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقات، خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وأوضحت الرابطة، عبر البيان ذاته، أنها تنتظر البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

وكان النادي الأهلي، قد ذكر عبر بيان رسمي صادر في وقت سابق من اليوم، أن مجلس إدارته قرر التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف"، بحسب نص البيان.

وذكرت اللجنة الأولمبية، عبر بيان رسمي صادر في وقت سابق من اليوم:"أنه تمت إحالة الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة لدراستها".

وأضافت اللجنة الأولمبية: "تتعلق الشكوى بوقائع مرتبطة بمباراة القمة في الدوري المصري"، مؤكدة أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة القادمة من المسابقة.

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