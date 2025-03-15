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أول رد من اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية

03:34 م السبت 15 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (1)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية موقفها من الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد اتحادالكرة ورابطة الأندية.

وذكرت اللجنة الأولمبية، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت:"تمت إحالة الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة لدراستها".

وأضافت اللجنة الأولمبية: "تتعلق الشكوى بوقائع مرتبطة بمباراة القمة في الدوري المصري"، مؤكدة أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة القادمة من المسابقة.

وكان النادي الأهلي، قد ذكر عبر بيان رسمي صادر في وقت سابق من اليوم ، أن مجلس إدارته قرر التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف"، بحسب نص البيان.

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