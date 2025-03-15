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الأهلي يعلن عبر بيان رسمي: سنشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية

02:01 م السبت 15 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي عن نتائج اجتماع مجلس إدارته اليوم السبت بخصوص أزمة مباراته أمام الزمالك في الدوري المصري.

وأوضح النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن مجلس إدارته قرر التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف"، بحسب نص البيان.

ونوه النادي الأهلي عبر البيان ذاته إلى أن الاجتماعات بمجلسه ما زالت مستمرة.

وكان من المقرر أن يحل فريق الأهلي مساء يوم الثلاثاء الماضي ضيفًا على الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالموسم الجاري من الدوري 2024/2025 لكنه لم يحضر لخوض اللقاء؛ لاعتراضه على إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري.

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