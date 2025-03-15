مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس كاراباو

نيوكاسل

2 1
18:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

0 3
21:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

2 2
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

أول رد فعل من الخطيب على تتويج الأهلي بسوبر اليد

01:42 م السبت 15 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم6_Easy-Resize.com
  • عرض 6 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم4_Easy-Resize.com
  • عرض 6 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم5_Easy-Resize.com
  • عرض 6 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم7_Easy-Resize.com
  • عرض 6 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم8_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي علي الفوز ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 26-25 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على صالة حسن مصطفى.

توّج فريق الرجال بالنادي الأهلي مساء يوم أمس بلقب السوبر المصري لكرة اليد بعد فوزه على نظيره سبورتنج خلال المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى بنتيجة 26-24.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 12ـ9 قبل أن يقلص فريق سبورتنج الفارق مع نهاية المباراة إلى نقطتين.

وشارك الأهلي بالمباراة بصفته بطلاً للدوري فيما شارك سبورتنج بصفته بطلاً للكأس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب النادي الأهلي كأس السوبر المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهلي يعلن عبر بيان رسمي: سنشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.. بالصور الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة
ذروة الموجة الحارة وطقس بداية العشرة الأواخر في رمضان.. الأرصاد توضح وتُحذر