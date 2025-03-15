أول رد فعل من الخطيب على تتويج الأهلي بسوبر اليد

كتب - محمد الميموني:

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي علي الفوز ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بعد الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 26-25 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على صالة حسن مصطفى.

توّج فريق الرجال بالنادي الأهلي مساء يوم أمس بلقب السوبر المصري لكرة اليد بعد فوزه على نظيره سبورتنج خلال المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى بنتيجة 26-24.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 12ـ9 قبل أن يقلص فريق سبورتنج الفارق مع نهاية المباراة إلى نقطتين.

وشارك الأهلي بالمباراة بصفته بطلاً للدوري فيما شارك سبورتنج بصفته بطلاً للكأس.