الزمالك: ننتظر قرار الرابطة بالحصول على الـ 3 نقاط.. والدولة المصرية أقوى من أي مؤسسة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، إنهم ينتظرون القرار الرسمي من رابطة الأندية بخصوص مباراتهم أمام نظيرهم الأهلي التي لم يحضرها الأخير.

وكان من المقرر أن يحل فريق الأهلي مساء يوم الثلاثاء الماضي ضيفًا على الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالموسم الجاري من الدوري 2024/2025 لكنه لم يحضر لخوض اللقاء؛ لاعتراضه على إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري.

وأضاف ميدو خلال تواجده ببرنامج "دورينا غير" السعودي:"ننتظر قرار الرابطة الرسمي بالحصول على النقاط الثلاثة والدولة المصرية أقوى من أي مؤسسة بداخلها ونعرف دورنا الوطني وهي ليست مجرد مباراة بل واجهة للكرة المصرية".

وأشار عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، إلى أنهم لم يطلبوا حكام أجانب أو مصريين لمباراتهم أمام الأهلي بل طلبوا إسناد المباراة لحكم يكون لديه شخصية تمكنه من قيادة المباراة.

وأتم ميدو تصريحاته بالتنويه إلى أنه يرى أن ما حدث لا يليق بالكرة المصرية مثلما قال عندما انسحب الزمالك.

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