تتجه الأنظار عند09:30 مساء اليوم السبت صوب استاد القاهرة؛ حيث مباراة الزمالك وضيفه سموحة بدور ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعدما فاز على نظيره مودرن سبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما تأهل سموحة إلى الدور ذاته بعد فوزه على زد بهدف نظيف.

ويعد اللقاء هو الخامس الذي يجمع الفريقين في دور إقصائي؛ إذ أن جميعهم ببطولة كأس مصر ولكن ستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي بها الفريقان ضمن منافسات دو ر ربع نهائي كأس مصر.

الزمالك وسموحة سبق والتقيا مرتين بدور النهائي وثالثة بدور نصف النهائي ورابعة بدور الـ 16 وحسمهم الفريق الأبيض.

نتائج الزمالك وسموحة بالأدوار الإقصائية

نهائي كأس مصر 2013/14

كانت المواجهة الأولى بين الفريقين في نهائي كأس مصر موسم 2013/14 وحسمها الزمالك بالفوز بهدف نظيف سجله لاعبه حازم إمام بالدقيقة 89 من المباراة التي شهدت طرد طارق حامد لاعب سموحة بالدقيقة 70.

نصف نهائي كأس مصر 2014/15

وشهدت النسخة التالية من بطولة الكأس مواجهة ثانية بين الفريقين ولكن هذه المرة بدور نصف النهائي وانتهت بالتعادل السلبي ولكن حسمها لاعبو الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

نهائي كأس مصر 2017/18

وعاد الفريقان مجددًا للمواجهة من جديد في نهائي كأس مصر نسخة 2017/18 وحينها خطف الزمالك تعادلاً قاتلاً بالدقيقة 86 بعدما تقدم فريق سموحة بهدف في الدقيقة 5 ليستمر التعادل ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 5ـ4.

دور الـ 16 كأس مصر 2019/20

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين بدور إقصائي دور الـ 16 بنسخة 2019/2020 من بطولة كأس مصر وحينها تقدم سموحة بهدف عن طريق لاعبه صلاح محسن بالدقيقة 55 ثم تعادل إمام عاشور للزمالك بهدف في الدقيقة 81 ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين خطف خلالهما أحمد سيد "زيزو" هدف الفوز بالدقيقة 114.

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