تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

كتب ـ محمد الميموني:

يبحث مشجعي كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت 2024 HD لمتابعة مباريات الدوري المصري والبطولات المختلفة.

وتعد مباراة الزمالك ونظيره سموحة مساء اليوم السبت في كأس مصر أبرز المواجهات المحلية .

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الراعي الرسمي للبطولة.

وتأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على مودرن سبورت في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، بينما صعد سموحة للدور ذاته بالتغلب على زد بهدف دون رد.

وفي السطور التالية نعرض لكم تردد القناة كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

ونعرض لكم قناة أون تايم سبورت على عرب سات كالتالي:

تردد القناة: 11747.