ينتظر متابعو الرياضة المصرية وخاصة جماهير الأهلي العقوبات التي من المتوقع أن تعلنها رابطة الأندية المصرية اليوم السبت بخصوص مباراة القمة أمام الزمالك.

وكان من المقرر أن يحل فريق الأهلي مساء يوم الثلاثاء الماضي ضيفًا على الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالموسم الجاري من الدوري 2024/2025 لكنه لم يحضر لخوض اللقاء؛ لاعتراضه على إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري.

حكام مباراة الزمالك والأهلي

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بحسب بيان رسمي صادر مساء الإثنين الماضي، قد أسندت مهمة قيادة مباراة الزمالك والأهلي لحكم الساحة محمود بسيوني على أن يساعده كلاً من أحمد توفيق طلب وسامي هلهل.

ونستعرض قبل إعلان عقوبات الجولة من قبل رابطة الأندية أبرز 10 مشاهد يلخصوا الأزمة الجارية:

المشهد الأول: الحكم المصري

انتشر خبر قبل قرابة يومين من موعد المباراة على لسان مصدر باتحاد الكرة بأن حكم مباراة القمة سيكون مصريًا ثم تم الكشف عن اسم الحكم على لسان مصدر باتحاد الكرة.

المشهد الثاني: اتحاد الكرة لا يرد

قال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق إن رابطة الأندية قد أرسلت خطابًا إلى اتحاد الكرة قبل 4 أيام من موعد المباراة لطلب استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي، مع تحمل التكاليف كما استفسر الأهلي عن حقيقة تولي حكماً مصريًا للقاء ولكن لم يكن هناك رد من اتحاد الكرة.

المشهد الثالث: الأهلي يطلب حكاماً أجانب لمباراة الزمالك

طالب النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر يوم الإثنين اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتحمل مسؤولياتهما، والتأكيد على إقامة مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك بتحكيم أجنبي.

المشهد الرابع: رابطة الأندية تطالب اتحاد الكرة بحكام أجانب

أرسلت رابطة الأندية خطابًا إلى اتحاد الكرة تطالب خلاله بضرورة تعيين حكام أجانب خلال مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري؛ خاصة وأن الدور الثاني من 8 مباريات فقط على أن تتحمل هي مصاريف الحكام.

المشهد الخامس: اتحاد الكرة ينفي الرابطة

نفى اتحاد الكرة تلقيه أية مخاطبات من رابطة الأندية للاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض المباريات بمسابقة الدوري الممتاز، يأتي على رأسها القمة التي تجمع بين الزمالك والأهلي.

المشهد السادس: اتحاد الكرة يفسر سبب غياب الحكم الأجنبي

أعلن اتحاد الكرة عبر بيان لاحق لبيانه السابق مساء الإثنين أن رابطة الأندية المصرية قد خاطبته بشأن الاستعانة بالحكام الأجانب إلا أن ضيق الوقت منعه من القيام بذلك، مطالبًا مراعاة الأمر في الفترة المقبلة.

المشهد السابع: اجتماع طاريء للأهلي

أعلن النادي الأهلي في الدقائق الأولى من صباح الثلاثاء، عن عقد مجلس إدارته اجتماعًا طارئًا ظهرًا؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على حقوقه فيما يخص أزمة مباراة القمة.

المشهد الثامن: طلب الأهلي بتأجيل مباراة الزمالك

أصدر الأهلي بياناً يوم الثلاثاء قبل ساعات قليلة من المباراة يعلن تمسكه بتأجيل مباراة الزمالك لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة: "وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري".

المشهد التاسع: الزمالك وحيدًا وسط جماهير القمة

حضر نادي الزمالك إلى ملعب استاد القاهرة لخوض اللقاء ولكن لم يحضر الأهلي فيما تواجدت جماهير الفريقين انتظارًا للمباراة التي أنهاها الحكم بعد 20 دقيقة؛ لعدم حضور الخصم.

المشهد العاشر: حكام سعوديين

الإعلامي إبراهيم فايق كشف عبر حسابه بمنصة إكس أن وزارة الشباب والرياضة طلبت منها الأطراف التحرك متأخرًا وكان ذلك عصر يوم المباراة: "قام دكتور أشرف صبحي بمخاطبة نظيره السعودي ومشكورًا سارع بإرسال طاقم تحكيم أجنبي من المملكة العربية السعودية سيصل للقاهرة بعد موعد المباراة.. وحاولت الوزارة حل الموضوع وديًا بين الأطراف لتأجيل اللقاء ٢٤ ساعة لكن دون جدوى خاصة مع تمسك الزمالك بموقفه وإعلانه رسميًا وفي الغرف المغلقة رفض التأجيل لأي سبب".. لينتظر الجميع قرارات الرابطة.

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