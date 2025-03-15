على هامش انتظار موقف رابطة الأندية تجاه فريقها لكرة القدم بعد أزمة مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري عاشت جماهير النادي الأهلي ليلة سعيدة مساء أمس الجمعة بألعاب الصالات.

الأهلي بطلاً لسوبر كرة اليد

توّج فريق الرجال بالنادي الأهلي مساء يوم أمس بلقب السوبر المصري لكرة اليد بعد فوزه على نظيره سبورتنج خلال المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى بنتيجة 26-24.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 12ـ9 قبل أن يقلص فريق سبورتنج الفارق مع نهاية المباراة إلى نقطتين.

وشارك الأهلي بالمباراة بصفته بطلاً للدوري فيما شارك سبورتنج بصفته بطلاً للكأس.

مزاحمة الزمالك والاتحاد على صدارة دوري السلة

فاز فريق الرجال لكرة السلة بالنادي الأهلي مساء أمس على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 90-71، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز إلى النقطة 16 في المركز الثالث خلف الاتحاد الوصيف بالرصيد ذاته وبفارق نقطة عن الزمالك المتصدر.

فوز على الزمالك

وفاز فريق الأهلي سيدات لكرة الطائرة على غريمه الزمالك بنتيجة (3ـ1) في أول مباريات نهائي الدوري.

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