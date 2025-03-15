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موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر والقنوات الناقلة

12:10 م السبت 15 مارس 2025
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    الزمالك وسموحة - ارشيفية
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    الزمالك ضد سموحة
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    مباراة الزمالك وسموحة
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    الزمالك وسموحة
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    الزمالك ضد سموحة
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كتب - محمد الميموني :

يواجه الزمالك نظيره سموحة اليوم السبت ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر لموسم 2024-25.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الراعي الرسمي للبطولة.

وتأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على مودرن سبورت فى دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، بينما صعد سموحة للدور ذاته بالتغلب على زد بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بينما يحتل سموحة المركز الرابع في جدول الهابطين برصيد 20 نقطة.

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الزمالك سموحة كأس مصر مباراة الزمالك وسموحة
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