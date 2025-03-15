موعد مباراة بيراميدز وإنبي في كأس مصر والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

يلتقى بيراميدز نظيره إنبي اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر لموسم 2024-25.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي في كأس مصر

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً على استاد الدفاع الجوي وتُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

وتأهل بيراميدز إلى دور ربع النهائي بعدما فاز على نظيره المقاولون العرب في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف.

وتأهل إنبي إلى الدور ذاته من بطولة الكأس بعدما فاز على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي في نصف نهائي كأس مصر، مع المتأهل من مواجهة غزل المحلة والبنك الأهلي المقرر إقامتها في التوقيت ذاته.