"استمرار صبحي".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة
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القاهرة ـ مراسل مصراوي
استقر المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سموحة ببطولة الكأس.
ويستضيف فريق الزمالك نظيره سموحة عند 09:30 مساء اليوم السبت في دور ربع نهائي كأس مصر.
ويشهد التشكيل المتوقع للزمالك استمرار محمد صبحي في حراسة المرمى.
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة:
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: عمر جابر، صلاح مصدق، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.
خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبدالله السعيد، محمد شحاتة.
خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري.
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