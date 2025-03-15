القاهرة ـ مراسل مصراوي

استقر المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سموحة ببطولة الكأس.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره سموحة عند 09:30 مساء اليوم السبت في دور ربع نهائي كأس مصر.

ويشهد التشكيل المتوقع للزمالك استمرار محمد صبحي في حراسة المرمى.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، صلاح مصدق، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبدالله السعيد، محمد شحاتة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري.

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