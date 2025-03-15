مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

بلدية المحلة

- -
21:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

- -
21:30

ديروط

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
21:30

بروكسي

جميع المباريات

إعلان

"استمرار صبحي".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

11:57 ص السبت 15 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الزمالك ضد سموحة
  • عرض 4 صورة
    سموحة ضد الزمالك
  • عرض 4 صورة
    الزمالك ضد سموحة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي

استقر المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سموحة ببطولة الكأس.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره سموحة عند 09:30 مساء اليوم السبت في دور ربع نهائي كأس مصر.

ويشهد التشكيل المتوقع للزمالك استمرار محمد صبحي في حراسة المرمى.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، صلاح مصدق، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبدالله السعيد، محمد شحاتة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري.

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح لم يخسر الكرة الذهبية.. التاريخ يؤكد

"فأل حسن للأبيض".. ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أحمد الغندور؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ضد سموحة تشكيل الزمالك موعد مباراة الزمالك كأس مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان