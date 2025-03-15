شوبير: دعم الأهلي الآن واجب أكثر من أي وقت مضى



كتب -محمد سامي:

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مساندة النادي الأهلي في هذه المرحلة تعد ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أهمية المباريات المقبلة للفريق على الصعيدين القاري والعالمي.

وقال شوبير في تصريحاته: "الأهلي أمامه مباراة حاسمة يوم 1 أبريل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ثم لقاء العودة ضد الهلال السوداني، وهو فريق محترم. فوز الأهلي في هذه المواجهات يقربه من النهائي، ومن ثم تحقيق اللقب بإذن الله."

وأضاف شوبير: "الأهلي لديه أيضًا كأس العالم للأندية في يونيو المقبل، وهو حدث كبير جدًا. لهذا السبب، لم يعد الدوري المحلي يهمني وسط التخبط المعتاد في الكرة المصرية. الأهم الآن هو دعم الأهلي لأنه بصدد تحقيق رقم قياسي جديد في إفريقيا، والمشاركة في بطولة عالمية اعتاد فيها تشريف مصر والعرب."

واختتم شوبير حديثه قائلاً: "نحن نتحدث عن الأهلي، القوة الناعمة الوحيدة لمصر في عالم كرة القدم. دعم الفريق الآن ليس مجرد تشجيع، بل مسؤولية."