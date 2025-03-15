وزير الشباب والرياضة يرد على مرتضى منصور وأرض السويس



كتب - محمد سامي:

نشر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، منشورًا يوضح فيه حقيقة الصورة المتداولة له خلال انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي ظهر فيها خلف المستشار مرتضى منصور.

وقال صبحي في منشوره: "هذه الصورة أعتز بها كثيرًا في تاريخي العملي والرياضي، حيث التقطت خلال انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك أثناء فترة رئاسة الدكتور كمال درويش، وكان المستشار مرتضى منصور نائبًا وقتها. وبحكم عملي كمدير للعلاقات العامة والتسويق بالنادي، كنت مسؤولًا عن تنظيم الحدث، وهو ما يفسر وجودي في هذا المكان بكل فخر واعتزاز."

وأضاف الوزير: "مسيرتي الرياضية بدأت لاعبًا في الزمالك، ثم توليت رئاسة جهاز الكاراتيه بالنادي قبل سفري إلى كندا للحصول على الدكتوراه من جامعة أوتاوا. وبعد عودتي، شغلت عدة مناصب إدارية، من بينها إدارة العلاقات العامة بالنادي. كما لعبت لمدة عام في الأهلي، حيث تدربت تحت قيادة المستشار زكريا عبد العزيز، كابتن منتخب مصر آنذاك والذي تولى لاحقًا منصب النائب العام."

كما تطرق صبحي إلى الجدل المثار حول امتلاكه أرضًا في السويس، قائلًا: "أما عن حكاية أرض السويس، فهي أحد ممتلكاتي وأسرتي منذ فترة طويلة وقبل تولي أي منصب وزاري، وأؤكد أن جميع من يعملون في الجامعات أو في مناصب وزارية لديهم ممتلكاتهم المسجلة في التقارير الرسمية."

واختتم منشوره بتأكيده على أهمية الشفافية والوضوح في مواجهة أي أزمات، قائلًا: "أقدّر كل من يهتم بتاريخي المهني والرياضي، وأحمد الله على ما حققته. الشفافية والصدق هما أقصر الطرق دائمًا، وأفتخر بكل ما قدمته في مسيرتي العملية والرياضية لخدمة الوطن.