يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره سموحة اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم أحمد الغندور، ويعاونه أسامة عبد اللطيف مساعد أول، مصطفى عطية مساعد ثاني وحكما رابعا جلال أحمد حكم.

ماذا يفعل الزمالك تحت الإدارة التحكيمية لأحمد الغندور؟

وستكون هذه هى المباراة، رقم 22 التي يديرها الغندور للفارس الأبيض، حيث سبق له، وأدار 21 مباراة من قبل للزمالك.

ويعد الغندور فأل حسن للفارس الأبيض، حيث خلال 21 مباراة سابقة أدارها للفريق، تمكن الزمالك من تحقيق الفوز في 15 مباراة، تلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات وحضر التعادل في مثلهما.

وكانت آخر مباراة أدارها الغندور للفارس الأبيض، هي مباراة الفريق أمام الجونة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، التي انتهت لصالح الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

طريق الزمالك إلى نهائي كأس مصر

وكان الفارس الأبيض، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب فريق مودرن سبورت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة الدوري المصري.

وحال الفارس الأبيض، من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة اليوم، سيلتقي في نصف النهائي مع الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة.

ويذكر أن أحمد الغندور، كان من المقرر أن يكون حكم الفيديو، في مباراة الزمالك والأهلي، التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري، قبل أن يقرر المارد الأحمر الانسحاب وعدم لعب المباراة.