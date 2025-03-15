كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة قوية ضد سموحة، في كأس مصر.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة

التقى الزمالك وسموحة، في 29 مباراة سابقة بمختلف المسابقات، فاز الأبيض في 18 لقاء وخسر 5 مباريات، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

وفي بطولة كأس مصر، التقى الزمالك وسموحة في 4 مواجهات، بينهم نهائيين وربع نهائي ولقاء في دور الـ16.

وفاز الزمالك في جميع المباريات التي جمعته بسموحة في كأس مصر.

ويتصدر أحمد الصيد زيزو لاعب الزمالك، قائمة هدافي مباريات الأبيض وسموحة، برصيد 5 أهداف.

وجاءت قائمة هدافي مباريات الزمالك وسموحة كالآتي:

زيزو - الزمالك - 5 أهداف

شيكابالا - الزمالك - 4 أهداف

حسام حسن - سموحة - 4 أهداف