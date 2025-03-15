تقام اليوم السبت الموافق 15 مارس، العديد من المباريات والمنافسات، في مختلف البطولات والمنافسات حول العالم نستعرض أبرز مواعيدها والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

09:30 ـ سيراميكا كليوباترا VS الجونة

09:30 ـ الزمالك VS سموحة

09:30 ـ بيراميدز VS إنبي

09:30 ـ غزل المحلة VS البنك الأهلي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

05:00 ـ إيفرتون VS وست هام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2.

05:00 ـ مانشستر سيتي VS برايتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD

05:00 ـ ساوثهامبتون VS وولفرهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1

05:00 ـ إيبسويتش تاون VS نوتينجهام فورست ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2

07:30 ـ بورنموث VS برينتفورد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

03:00 ـ بلد الوليد VS سيلتا فيجو ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

05:00 ـ مايوركا VS إسبانويل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

07:30 ـ فياريال VS ريال مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD

10:00 ـ جيرونا VS فالنسيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

06:00 ـ نانت VS ليل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4

08:00 ـ أنجيه VS موناكو ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD9

10:05 ـ لانس VS رين ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 4

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

04:30 ـ يونيون برلين VS بايرن ميونخ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 5.

04:30 ـ فيردر بريمن VS مونشنجلادباخ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 8

04:30 ـ ماينز VS فرايبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6

04:30 ـ أوجسبورج VS فولفسبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD9

07:30 ـ لايبزيج VS بروسيا دورتموند ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدور ي الإيطالي

04:00 ـ مونزا VS بارما ـ القناة الناقلة: Starz play App

04:00 ـ أودينيزي vs فيرونا ـ القناة الناقلة: Starz play App

07:00 ـ ميلان vs كومو ـ القناة الناقلة: Starz play App

09:45 ـ تورينو vs إمبولي ـ القناة الناقلة: Starz play App

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

09:00 ـ التعاون vs الهلال

09:00 ـ الأخدود vs أهلي جدة

09:00 ـ الاتفاق vs الفيحاء

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