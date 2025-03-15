"كأس مصر و دوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
تقام اليوم السبت الموافق 15 مارس، العديد من المباريات والمنافسات، في مختلف البطولات والمنافسات حول العالم نستعرض أبرز مواعيدها والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر
09:30 ـ سيراميكا كليوباترا VS الجونة
09:30 ـ الزمالك VS سموحة
09:30 ـ بيراميدز VS إنبي
09:30 ـ غزل المحلة VS البنك الأهلي
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
05:00 ـ إيفرتون VS وست هام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2.
05:00 ـ مانشستر سيتي VS برايتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD
05:00 ـ ساوثهامبتون VS وولفرهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1
05:00 ـ إيبسويتش تاون VS نوتينجهام فورست ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2
07:30 ـ بورنموث VS برينتفورد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 2
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
03:00 ـ بلد الوليد VS سيلتا فيجو ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3
05:00 ـ مايوركا VS إسبانويل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3
07:30 ـ فياريال VS ريال مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD
10:00 ـ جيرونا VS فالنسيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
06:00 ـ نانت VS ليل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4
08:00 ـ أنجيه VS موناكو ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD9
10:05 ـ لانس VS رين ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 4
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
04:30 ـ يونيون برلين VS بايرن ميونخ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 5.
04:30 ـ فيردر بريمن VS مونشنجلادباخ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 8
04:30 ـ ماينز VS فرايبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6
04:30 ـ أوجسبورج VS فولفسبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD9
07:30 ـ لايبزيج VS بروسيا دورتموند ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدور ي الإيطالي
04:00 ـ مونزا VS بارما ـ القناة الناقلة: Starz play App
04:00 ـ أودينيزي vs فيرونا ـ القناة الناقلة: Starz play App
07:00 ـ ميلان vs كومو ـ القناة الناقلة: Starz play App
09:45 ـ تورينو vs إمبولي ـ القناة الناقلة: Starz play App
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
09:00 ـ التعاون vs الهلال
09:00 ـ الأخدود vs أهلي جدة
09:00 ـ الاتفاق vs الفيحاء
اقرأ أيضًا:
"دايما على بالي".. إمام عاشور ينشر صورة رومانسية مع زوجته
متحدث الزمالك: رفضنا "الخطة التقليدية" أمام الأهلي.. وأقول للجماهير "بلاش كوميكس"
فيديو قد يعجبك: