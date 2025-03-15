"بطولة للأهلي وتعادل".. نتائج مباريات الجمعة 14 مارس
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أقيم أمس الجمعة الموافق 14 مارس، العديد من المواجهات المليئة بالإثارة والأهداف في البطولات والدوريات المختلفة نستعرض نتائجها بالسطور التالية:
نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني
لاس بالماس 2 ـ 2 ألافيس
نتائج مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
نيس 1 ـ 1 أوكسير
نتائج مباريات اليوم في الدوري الألماني
سانت باولي 1 ـ 0 هوفنهايم
نتائج مباريات اليوم بالدوري المصري للسيدات
الأهلي 1 ـ 1 وادي دجلة
زد 3 ـ 0 المعادي واليخت
مودرن سبورت 2 ـ 3 الزمالك
بيراميدز 0 ـ 1 المقاولون العرب
مسار 4 ـ 0 البنك الأهلي
نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
جنوى 2 ـ ليتشي
نتائج مباريات اليوم بالدوري السعودي
الخليج 0 ـ 2 الوحدة
النصر 3 ـ 1 الخلود
ضمك 1 ـ 0 القادسية
نتيجة نهائي سوبر كرة اليد
الأهلي 26 ـ 24 سبورتنج
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