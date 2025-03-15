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"بطولة للأهلي وتعادل".. نتائج مباريات الجمعة 14 مارس

02:00 ص السبت 15 مارس 2025
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  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
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أقيم أمس الجمعة الموافق 14 مارس، العديد من المواجهات المليئة بالإثارة والأهداف في البطولات والدوريات المختلفة نستعرض نتائجها بالسطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني

لاس بالماس 2 ـ 2 ألافيس

نتائج مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

نيس 1 ـ 1 أوكسير

نتائج مباريات اليوم في الدوري الألماني

سانت باولي 1 ـ 0 هوفنهايم

نتائج مباريات اليوم بالدوري المصري للسيدات

الأهلي 1 ـ 1 وادي دجلة

زد 3 ـ 0 المعادي واليخت

مودرن سبورت 2 ـ 3 الزمالك

بيراميدز 0 ـ 1 المقاولون العرب

مسار 4 ـ 0 البنك الأهلي

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

جنوى 2 ـ ليتشي

نتائج مباريات اليوم بالدوري السعودي

الخليج 0 ـ 2 الوحدة

النصر 3 ـ 1 الخلود

ضمك 1 ـ 0 القادسية

نتيجة نهائي سوبر كرة اليد

الأهلي 26 ـ 24 سبورتنج

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نتائج مباريات اليوم النصر صد الخلود الأهلي وسبورتنج نهائي سوبر اليد
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