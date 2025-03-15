كتب - نهى خورشيد

نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة رومانسية له رفقة زوجته "ياسمين حافظ".

وشارك عاشور متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه مع زوجته على أنغام أغنية "دايما على بالي".

وفي سياق متصل، يخوض الفريق الأول بالقلعة الحمراء أول مواجهة له عقب الانسحاب من القمة الـ130، أمام نظيره انبي يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي وانبي على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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