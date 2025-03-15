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"دايما على بالي".. إمام عاشور ينشر صورة رومانسية مع زوجته

01:16 ص السبت 15 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته وابنته يحتفلون بالعام الجديد
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 13 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بدوري الأبطال
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
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كتب - نهى خورشيد

نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة رومانسية له رفقة زوجته "ياسمين حافظ".

وشارك عاشور متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه مع زوجته على أنغام أغنية "دايما على بالي".

وفي سياق متصل، يخوض الفريق الأول بالقلعة الحمراء أول مواجهة له عقب الانسحاب من القمة الـ130، أمام نظيره انبي يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي وانبي على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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إمام عاشور وزوجته إمام عاشور الأهلي زوجات اللاعبين
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