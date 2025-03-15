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إعلان حكام مباراة الزمالك وسموحة بكأس مصر

12:25 ص السبت 15 مارس 2025
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    مباراة الزمالك وسموحة
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    الزمالك وسموحة - ارشيفية
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    الزمالك وسموحة
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    سموحة ضد الزمالك
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    الزمالك يكتسح سموحة بخماسية بالدوري المصري
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    الزمالك ضد سموحة
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    سموحة والزمالك
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    جانب من لقاء سموحة والزمالك
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    الزمالك وسموحة
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    الزمالك وسموحة
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    سموحة والزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة الزمالك وسموحة ببطولة كأس مصر.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره سموحة عند 09:30 مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة الكأس.

وأشارت لجنة الحكام، عبر بيان رسمي مساء الجمعة نشرته حسابات اتحاد الكرة، إلى أن أحمد الغندور سيكون حكماً للساحة بينما سيكون أسامة عبد اللطيف مساعد أول ومصطفى عطية مساعد ثاني وجلال أحمد حكم رابع.

وأوضحت اللجنة أن وائل فرحان سيكون حكماً لـ VAR ومحمود عبدالعزيز سيكون حكم VAR مساعد، بينما سيكون محمد عبدالقادر مراقباً للمباراة وعبدالحميد رضوان مقيم الحكام.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعدما فاز على نظيره مودرن سبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما تأهل سموحة إلى الدور ذاته بعد فوزع على زد بهدف نظيف.

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الزمالك ضد سموحة موعد مباراة الزمالك وسموحة كأس مصر مباراة الزمالك اليوم
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