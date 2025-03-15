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متحدث الزمالك: رفضنا "الخطة التقليدية" أمام الأهلي.. وأقول للجماهير "بلاش كوميكس"

12:02 ص السبت 15 مارس 2025
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    جروس المدير الفني للزمالك
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    جروس مدرب الزمالك
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    جروس
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود1
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    عبدالله السعيد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المتحدث باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، إنهم رفضوا الاعتماد على الخطة التقليدية في ملف رحيل المدير الفني السويسري لفريقهم كريستيان جروس قبل مواجهة الأهلي.

وأضاف سالم في خلال الحلقة الثانية من برنامج "قعدة زملكاوية" عبر حساب النادي على منصة يوتيوب مساء اليوم الجمعة: "رفضنا الاعتماد على الخطة المصرية التقليدية في أن يستمر المدرب حتى مباراة الأهلي وإن خسر يكون الضحية ويرحل وكانت مصلحة الزمالك في هذا الوقت برحيل جروس والتعاقد مع بيسيرو قبل مباراة القمة".

وأشار المتحدث باسم نادي الزمالك إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين بصفوف ناديه يعرف كيف يواجه الأهلي جيدًا، معللاً:" حتى عندما نتأخر في النتيجة، لا يحدث انهيار بل العكس هو الذي يحدث واللاعبون يشعرون بالثقة".

وطالب سالم جماهير ناديه بالتوقف عن التقليل من اللاعبين: "بلاش كوميكس وسخرية من اللاعبين ممكن منهم يتأثر نفسياً فلابد أن يكون الانتقاد فنيًا ولا يتحول لمادة للسخرية أو التقليل من اللاعبين".

وأشاد المتحدث باسم الزمالك بلاعب فريقه عبدالله السعيد بقوله: "لا نشعر بأنه في عامه الأربعين ولا أحب هذه النغمة فعبدالله أكثر من يركض في الملعب حتى نهاية المباراة".

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الزمالك الأهلي أحمد سالم قعدة زملكاوية
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