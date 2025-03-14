كتب - يوسف محمد:

شهدت الساعات الماضية، مفاجأة لم يكن يتوقعها أحد، من المتابعين للوسط الرياضي المصري، خلال السنوات الماضية، وهى التصالح رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور مع أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، بعد خلاف دام لعدة سنوات بينهما.

وخلال تواجد الثنائي في إحدى المناسبات والسهرات الرمضانية أمس الخميس، قام شوبير بالتقدم ناحية مرتضى ومصافحته، قبل أن يكون رئيس الزمالك السابق بمصافحته أيضً وتبادلا الثنائي الهزار معا.

وكانت السنوات الماضية، شاهدة على الكثير من الخلافات بين الثنائي مرتضى منصور وأحمد شوبير، بل وصلت في بعض الأوقات إلى التراشق بين الثنائي.

أبرز أزمات شوبير ومرتضى منصور

وتعود الخلافات بين الثنائي مرتضى منصور وأحمد شوبير إلى عام 2009، حيث دخل الثنائي في مشادة كلامية، خلال ظهور مرتضى منصور ضيفاً في برنامج "كورة إف إم" على إذاعة الشباب والرياضة، تواصل معه شوبير في مداخلة هاتفية خلال البرنامج، وقال خلالها مرتضى منصور أن شوبير يعمل على تشويه صورته انحيازاً لممدوح عباس، ليبدأ الثنائي تبادل الاتهامات، قبل أن تنتهي المداخلة بقول شوبير لمرتضى "إمشي إمشي".

وبعد أقل من عامين من المشادة التي حدثت بين الثنائي أحمد شوبير ومرتضى منصور، دخل الثنائي في أزمة أخرى بينهما، حينما ظهر شوبير خلال تقديمه لبرنامجه على قناة الحياة، انتقد مرتضى منصور بقوة، بعدما قام الأخيرة بإتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

وفي إحدى البرامج التلفزيونية التي ظهر فيها مرتضى منصور، مع مدحت شلبي، عبر قناة "مودرن سبورت"، قام منصور بإظهار صورة تجمع شوبير مع أصدقائه خلال فترة شبابه، مشيرا إلى أنه كان يرتدي "حذاء قديم، معلق "الفقر مش عيب ولكن العيب أنك تفتري لما ربنا يديك".

ووصلت الأزمات بين الثنائي، إلى عام عام 2018، حينما دخل الثنائي في مشادة على الهواء مباشرة، خلال قيام مرتضى بمداخلة هاتفية مع أحمد شوبير عبر برنامجه الذي كان يقوم بتقديمه على قناة "صدى البلد"، للحديث عن صفقة عبدالله السعيد، قبل أن تتحول المداخلة إلى مشادة كلامية قوية بينهما.

وخلال هذه المداخلة قال منصور لشوبير انت بأي صفة ترد عليا وانت بتتكلم على لسان الأهلي ليه، عبد الله السعيد كان مخطوف وهو انت في الموضوع علشان ترد، ليرد شوبير، انا برد بصفتي إعلامي ووظيفتي تحتم عليا إني أوضح الأمر والمشكلة.

وعام 2019، كان شاهدا على مشادة بين الثنائي، خلال تواجد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في الوقت الذي كان يتواجد فيه مرتضى رئيسا لنادي الزمالك، قبل أن يقوم مرتضى منصور بالهجوم على أحمد شوبير بعد أقل من ثلاثة أعوام، حينما أشار في فبراير من عام 2022، أن شوبير يتعمد إثارة الفتنة بين الجماهير.

وآخر لقاء جمع بين الثنائي، كان في عزاء والدة الكاتب الصحفي محمود المملوك، الذي تواجهه خلاله مرتضى مع شوبير وجها لوجه، إلا أن الثنائي تجاهلا بعضهما البعض، بسبب الخلافات التي كانت بينهما.

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