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الأهلي يتوج بالسوبر المصري لكرة اليد

10:20 م الجمعة 14 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توج فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة بلقب السوبر المصري لكرة اليد بعد فوزه على نظيره سبورتنج.

وفاز الأهلي على نظيره سبورتنج خلال المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى بنتيجة 26-24.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 12ـ9 قبل أن يقلص فريق سبورتنج الفارق مع نهاية المباراة إلى نقطتين.

وشارك الأهلي بالمباراة بصفته بطلاً للدوري فيما شارك سبورتنج بصفته بطلاً للكأس.

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الأهلي ضد سبورتنج السوبر المصري لكرة اليد الأهلي بطلاً للسوبر الأهلي
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