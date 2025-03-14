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"بدون عقوبة على الجماهير".. مصدر يكشف لمصراوي قرارات الرابطة المنتظرة على الأهلي

10:10 م الجمعة 14 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر العقوبات المنتظر أن تطبقها رابطة الأندية المحترفة على الأهلي بعد انسحابه من مواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالموسم الجار يمن الدوري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن العقوبات ستكون اعتبار الأهلي خاسرًا بنتيجة 3ـ0 أمام الزمالك بجانب خصم 3 نقاط بنهاية الموسم الجاري، فيما لن يتم تطبيق عقوبات ضد جماهير الناديين التي حضرت لملعب المباراة.

ونوه المصدر إلى أن الأهلي سيتحمل خسائر قيمة الحقوق التسويقية بناءً على مطالبة من أصحاب الحقوق الخاصين بمسابقة بطولة الدوري.

وأتم المصدر بالتنويه إلى أن اللائحة تسمح للمتضرر من العقوبات التظلم من القرار واللجوء للجنة التظلمات.

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