القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر العقوبات المنتظر أن تطبقها رابطة الأندية المحترفة على الأهلي بعد انسحابه من مواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالموسم الجار يمن الدوري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن العقوبات ستكون اعتبار الأهلي خاسرًا بنتيجة 3ـ0 أمام الزمالك بجانب خصم 3 نقاط بنهاية الموسم الجاري، فيما لن يتم تطبيق عقوبات ضد جماهير الناديين التي حضرت لملعب المباراة.

ونوه المصدر إلى أن الأهلي سيتحمل خسائر قيمة الحقوق التسويقية بناءً على مطالبة من أصحاب الحقوق الخاصين بمسابقة بطولة الدوري.

وأتم المصدر بالتنويه إلى أن اللائحة تسمح للمتضرر من العقوبات التظلم من القرار واللجوء للجنة التظلمات.

اقرأ أيضًا:

"أجلتها للاطمئنان على مركز الفريق".. نجم الأهلى السابق يعلن خضوعه لعملية جراحية دقيقة

تعليق مثير للجدل من عمرو أديب على أزمة مباراة القمة والعقوبات المنتظرة