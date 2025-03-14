"أجلتها للاطمئنان على مركز الفريق".. نجم الأهلى السابق يعلن خضوعه لعملية جراحية دقيقة

كتب - نهى خورشيد

أعلن محمد يوسف نجم النادى الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، خضوعه لعملية جراحية مطالباً الجماهير بالدعاء له.

وكتب يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"بسم الله الرحمن الرحيم.. أسالكم الدعاء لي بالشفاء العاجل لأنني سأقوم بإجراء عملية جراحية دقيقة قمت بتأجيلها منذ فترة وذلك للاطمئنان على المركز المتقدم للفريق في مسابقة الدوري العام".

وأضاف:"أشكر كل من تواصل معي سواء بالاتصال او الرسائل او الزياره و اعتذر لكل من لم استطع الرد عليه".

ويقدم الفريق الكروي بنادي حرس الحدود الموسم الحالى وحتى الآن مستويات عالية، خاصة بعد نجاحه في التواجد مع الأندية الكبار بجدول المنافسة على الدرع.

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب فرق المنافسة برصيد 22 نقطة، من الفوز في 6 مواجهات والتعادل في 4، والهزيمة في 8 لقاءات.