محمد عبد المنعم بديلاً للمباراة الخامسة على التوالي مع نيس في الدوري الفرنسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، فرانس هايس، التشكيل الذي سيخوض به مباراة أوكسير في الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل نيس تواجد المحترف المصري بصفوفه محمد عبدالمنعم احتياطياً للمباراة الخامسة على التوالي بالدوري الفرنسي.

أرقام محمد عبدالمنعم مع نيس

وشارك عبدالمنعم صاحب الـ 26 عاماً بقميص نيس في الموسم الجاري بـ 15 مباراة حصل خلالها على بطاقتين صفراويتين.

موعد مباراة نيس وأوكسير

ويستضيف فريق نيس نظيره أوكسير في التاسعة و 45 مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

ترتيب نيس في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نيس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن أولمبيك مارسيليا، فيما يحتل أوكسير المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.

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