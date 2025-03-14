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مصدر يكشف آخر المستجدات بشأن اجتماع الأهلي لمناقشة أزمة مباراة القمة

09:15 م الجمعة 14 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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    محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    عزاء ميمي الشربيني في النادي الأهلي
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    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم5_Easy-Resize.com
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    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم4_Easy-Resize.com
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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم، داخل النادي الأهلي لبحث آخر التطورات الخاصة بأزمة مباراة القمة والقرار المتوقع صدوره غدا، من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكان المارد الأحمر قرر الانسحاب من مباراة القمة، التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس الجاري، بسبب إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس إدارة النادي لم يتخذ قرار نهائي حتى الآن بشأن أزمة مباراة القمة، ينتظر القرار المقرر إصداره من رابطة الأندية المحترفة غدا السبت".

وسوف تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، القرار النهائي المتعلق بمباراة القمة وانسحاب الأهلي من اللقاء، يوم غد السبت.

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