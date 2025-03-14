كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، عن القائمة التي سيخوض بها مباراتي النيجر وتنزانيا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولم تشهد القائمة التي اختارها منتخب المغرب تواجد أي محترف من بلاده في الدوري المصري الذي يضم ثلاثي الأهلي أشرف بنشرقي، يحيى عطية الله وأشرف داري، بجانب ثنائي الزمالك محمود بنتايك وصلاح الدين مصدق ولاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - عبد الكبير عبقار - نايف أكرد - جواد اليميق - آدم أزنو - جمال حركاس - عمر الهلالي.

خط الوسط: سفيان أمرابط - إسماعيل الصيباري - بلال الخنوس - إبراهيم دياز - أسامة ترغالين -عز الدين أوناحي - بلال ندير .

خط الهجوم: سفيان رحيمي - أيوب الكعبي - يوسف النصيري - إلياس بن الصغير - عبد الصمد الزلزولي - أمين عدلي - أسامة الصحراوي .

موعد مباراتي المغرب أمام النيجر وتنزانيا

ويحل منتخب المغرب يوم الجمعة 21 مارس الجار ي ضيفاً على نظيره النيجر ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما يستضيف نظيره التنزاني يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن النيجر الوصيف وتنزانيا صاحب المركز الثالث.

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