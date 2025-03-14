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رابطة الأندية تكشف موقفها من عقوبة القمة.. مصدر يوضح

08:47 م الجمعة 14 مارس 2025

رابطة الأندية المصرية المحترفة

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كتب - مراسل مصراوى:

كشف مصدر برابطة الأندية المصرية موقفها من عقوبة مباراة القمة الـ130، خاصة بعد انسحاب الفريق الكروى بالنادى الأهلى من اللقاء اعتراضاً على طاقم التحكيم.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن العقوبات التي ستصدر بشأن مباراة القمة سيتم تطبيقها وفقًا للوائح المعتمدة، دون أي تعديل أو تخفيض من قبل الرابطة، مشدداً على ضرورة تنفيذ اللوائح دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى عند اتخاذ القرار.

وأوضحت الرابطة أن النادي الذي يتعرض للعقوبة يملك الحق الكامل في اللجوء إلى لجنة التظلمات للطعن على القرار، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى طالب بتأجيل المباراة لحين إسنادها إلى طاقم تحكيم أجنبي، ولكن الإدارة البيضاء تمسكت بموقفها بخوض اللقاء في موعده المحدد بطاقم التحكيم المعلن عنه من قبل اتحاد الكرة.

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