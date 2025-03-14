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غياب لاعبي الأهلي عن معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005

08:35 م الجمعة 14 مارس 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، غياب خماسي النادي الأهلي، عن مران المنتخب الوطني، مشيرا إلى موقف أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب من هذا الأمر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "خماسي النادي الأهلي، معاذ عطية، إبراهيم عادل، محمد عبدالله، محمود لبيب وأحمد وحيد، تغيبوا عن معسكر منتخب مصر للشباب، الذي انطلق أمس الخميس".

وأضاف: "الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أسامة نبيه، سيقوم بضم لاعبين جدد للقائمة تحسبا لأي موقف".

ويستعد منتخب مصر مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، للمشاركة في بطولة قطر الدولية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 مارس الجاري حتى 26 من الشهر ذاته.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الأيام الماضية إلى منع لاعبي النادي الأهلي من الانضمام إلى معسكر المنتخب، بسبب أزمة مباراة القمة الأخيرة، التي قام الأهلي بالانسحاب منها وعدم المشاركة، بسبب إسناد القمة إلى طاقم تحكيم مصري.

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