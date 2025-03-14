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تذكرتي تعلن فتح باب حجز التذاكر لمباريات ربع نهائي كأس مصر

08:28 م الجمعة 14 مارس 2025
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    تدريبات نادي الزمالك
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    مباراة الزمالك وسموحة
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    الزمالك ضد سموحة
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    غرفة ملابس الزمالك استعداداً لمواجهة سموحة
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كتب - يوسف محمد:

أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب الحجز لمباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر غدا السبت، حيث يلاقي نادي الزمالك نظيره سموحة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، فيما يلاقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الجونة في التوقيت ذاته.

وعلى الجانب الأخر، يلاقي فريق بيراميدز نظيره إنبي على ستاد الدفاع الجوي، فيما يلاقي فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلي على ستاد المحلة.

وفي نصف النهائي يلاقي الفائز من مباراة الزمالك وسموحة الفائز من سيراميكا كليوباترا والجونة، بينما يلتقي الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي مع الفائز من غزل المحلة والبنك الأهلي.

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