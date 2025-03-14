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تعليق مثير للجدل من عمرو أديب على أزمة مباراة القمة والعقوبات المنتظرة

07:50 م الجمعة 14 مارس 2025
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (1)
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كتب - يوسف محمد:

علق عمرو أديب مقدم البرامج، على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري، والعقوبات التي من المقرر توقيعها على المارد الأحمر، بعد انسحابه من اللقاء وعدم المشاركة.

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "التمهيد النيرانى المتواجد الأن لتخفيف العقوبة على الاهلى، ونقسم البلد نصين ونظريات المصاطب دي مالهاش أي معنى".

وأضاف: "إحنا عايزين العدل وعايزين القانون، ولا يجب أبدا التراجع ولا كده مش هيبقى فى قانون حيبقى فيه مرجيحه او شخليلة أو حلزونه".

واختتم أديب تصريحاته: "عايزين الحق، كل واحد لازم يتحمل مسؤولية أفعاله".

وكان الأهلي رفض لعب مباراة القمة أمام نادي الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

ومن المقرر أن تقوم رابطة الأندية المصرية، العقوبات الخاصة بالمباراة غدا السبت الموافق 15 مارس الجاري.

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