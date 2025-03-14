"لم اتجاوز" .. مجدي عبدالغني يعلق على تصريحاته ضد الخطيب بشأن القمة

كتب - نهى خورشيد

نفى مجدي عبد الغني نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، صحة التصريحات المنسوبة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتقاده لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بعد انسحاب من مواجهة القمة أمام الزمالك.

وأكد عبد الغني احترامه الكامل لمجلس إدارة الأهلي ورئيسه، موضحًا أن تعقيبه على أزمة المباراة جاء فقط من خلال برنامجه "ملعب البلدوزر" دون أي تجاوز.

كما أعلن نجم الأحمر الأسبق عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد الصفحات التي نشرت تصريحات مفبركة باسمه.

وكان مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب قرر الانسحاب من مواجهة القمة اعتراضاً على إسناد اللقاء لطاقم تحكيم مصري.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى لخوض مواجهة إنبي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.