مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

بلدية المحلة

- -
21:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

- -
21:30

ديروط

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
21:30

بروكسي

جميع المباريات

إعلان

"لم اتجاوز" .. مجدي عبدالغني يعلق على تصريحاته ضد الخطيب بشأن القمة

07:15 م الجمعة 14 مارس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني مع الأهلي زمان
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني مع الأهلي زمان
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني مع الأهلي زمان
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني من برنامج رامز تحت الصفر
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني ومحمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني في عزاء مبارك
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 20 صورة
    الكابتن مجدي عبد الغني
  • عرض 20 صورة
    الكابتن مجدي عبد الغني
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 20 صورة
    لاعب الأهلي السابق، مجدي عبد الغني
  • عرض 20 صورة
    مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

نفى مجدي عبد الغني نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، صحة التصريحات المنسوبة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتقاده لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بعد انسحاب من مواجهة القمة أمام الزمالك.

وأكد عبد الغني احترامه الكامل لمجلس إدارة الأهلي ورئيسه، موضحًا أن تعقيبه على أزمة المباراة جاء فقط من خلال برنامجه "ملعب البلدوزر" دون أي تجاوز.

كما أعلن نجم الأحمر الأسبق عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد الصفحات التي نشرت تصريحات مفبركة باسمه.

وكان مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب قرر الانسحاب من مواجهة القمة اعتراضاً على إسناد اللقاء لطاقم تحكيم مصري.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى لخوض مواجهة إنبي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مجدي عبد الغني الأهلى محمود الخطيب انسحاب الأهلى مباراة القمة الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعليق مثير للجدل من عمرو أديب على أزمة مباراة القمة والعقوبات المنتظرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان