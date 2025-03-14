مصدر يكشف لمصراوي موقف الزمالك من تجديد عقد عبد الله السعيد والونش

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف الثنائي عبد الله السعيد ومحمود حمدي الونش، من تجديد تعاقدهما مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس إدارة الزمالك، فتح باب المفاوضات مع الثنائي عبدالله السعيد ومحمود حمدي الونش، لتجديد تعاقدهما مع الفارس الأبيض".

وأضاف: "على الرغم من وجود المفاوضات مع الثنائي من قبل إدارة النادي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي للتجديد حتى الأن".

وينتهي عقد الثنائي عبد السعيد ومحمود الونش، مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أن الثنائي يحق لهما التوقيع مع أي نادي في الفترة الحالية.

ويذكر أن نادي الزمالك، أعلن منذ قليل، تجديد عقد الظهير الأيمن للفريق عمر جابر، بعقد لمدة موسمين حتى عام 2027.

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