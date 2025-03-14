" قائد حقيقي بدون كلام".. أول تعليق من ميدو على تجديد عقد عمر جابر

كتب - نهى خورشيد:

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق وعضو لجنة التخطيط الحالى بالقلعة البيضاء، على تجديد إدارة النادي عقد عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروي.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصى عبر منصة "إكس":"مبروك إبن ⁧‫الزمالك‬⁩ المخلص ⁧‫عمر جابر‬⁩ الاستمرار مع الفريق لموسمين آخرين.. عمر قائد حقيقي بدون كلام كثير.. نموذج في الاحترافية لكل شباب النادي ونموذج للإخلاص عند تجديد تعاقده.. مبروك يا أبو يوسف".

وكانت إدارة القلعة البيضاء أعلنت قبل قليل تجديد عقده مع النادي لمدة موسمين مقبلين حتى 2027.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك وسموحة غداً ضمن دور ربع النهائي كأس مصر، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.