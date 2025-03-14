"الولا ولا أهو ابن النادي أهو".. الزمالك يعلن رسمياً تجديد عقد عمر جابر

كتب - نهى خورشيد:

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تجديد عقد عمر جابر، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع القلعة البيضاء حتى نهاية موسم 2026-2027.

ويأتي تجديد عقد اللاعب في إطار خطة إدارة النادي ولجنة التخطيط للحفاظ على العناصر الأساسية والمميزة بالفريق، استعدادًا للمنافسات المقبلة.

ونشر نادي الزمالك عبر منصاته الاجتماعية المختلفة:"الولا ولا أهو، ابن النادي أهو، عمر جابر مستمر حتى 2027".

وشارك جابر مع الفارس الأبيض حتى الآن في 27 مباراة بمختلف المسابقات، صنع خلالهم 5 فرص محققة.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة غداً السبت، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.