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"الولا ولا أهو ابن النادي أهو".. الزمالك يعلن رسمياً تجديد عقد عمر جابر

05:21 م الجمعة 14 مارس 2025
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    تجديد عقد عمر جابر
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كتب - نهى خورشيد:

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تجديد عقد عمر جابر، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع القلعة البيضاء حتى نهاية موسم 2026-2027.

ويأتي تجديد عقد اللاعب في إطار خطة إدارة النادي ولجنة التخطيط للحفاظ على العناصر الأساسية والمميزة بالفريق، استعدادًا للمنافسات المقبلة.

ونشر نادي الزمالك عبر منصاته الاجتماعية المختلفة:"الولا ولا أهو، ابن النادي أهو، عمر جابر مستمر حتى 2027".

وشارك جابر مع الفارس الأبيض حتى الآن في 27 مباراة بمختلف المسابقات، صنع خلالهم 5 فرص محققة.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة غداً السبت، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

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