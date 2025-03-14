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"حضرت معسكرات الزمالك مع والدها".. قصة ابنة أمير مرتضى منصور مع كرة القدم

03:51 م الجمعة 14 مارس 2025
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    أمير مرتضى منصور وابنته غالية 3
  • عرض 3 صورة
    أمير مرتضى منصور وابنته غالية1
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كتبت-هند عواد:

أصبحت كرة القدم في مصر، لا تخلو من الجانب النسائي، فمع مشاركة الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات للمرة الأولى في التاريخ، ظهرت لاعبات آبائهن نجوم سابقين، مثل نور عبد الواحد السيد و جميلة جمال حمزة.

ولم يتوقف الأمر عند النجوم السابقين، إذ أنه وصل إلى الإداريين أيضا، فروى أمير مرتضى منصور مدير الكرة السابقة بالزمالك، كواليس لعب ابنته "غالية" لكرة القدم وانضمامها إلى أكاديمية إيمز.

وقال أمير مرتضى منصور في حوار أجراه مع الحساب الرسمي لأكاديمية إيمز على موقع "إنستجرام": "غالية هي التي اختارت بنفسها لعب كرة القدم، كانت في البداية لاعبة جمباز وقررت ترك اللعبة والاتجاه إلى كرة القدم".

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وأضاف: "هي الوحيدة من بين أشقائها التي كانت تحب حضور مباريات الزمالك والمعسكرات، وفي نهائي الكونفدرالية 2019، كانت معي في لمدة يومين في معسكر الفريق، وتتابع أجواء الكرة، لهذا فور إتاحة الفرصة انضمت إلى فريق كرة قدم نسائية".

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الزمالك أمير مرتضى الأهلي الدوري المصري للسيدات
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