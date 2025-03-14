الخطيب يستقبل طفلا من ذوي الهمم داخل النادي الأهلي (صور)

كتبت-هند عواد:

استقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الطفل ياسين وليد مشجع القلعة الحمراء من ذوي الهمم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا للخطيب رفقة ياسين وليد، وعلق: "الخطيب يستقبل ياسين وليد من ذوي الهمم".

وحرص الخطيب على استقبال صور تذكارية مع الطفل ياسين وليد، رفقة بطولات القلعة الحمراء، كما أهداه قميص الأهلي موقعا عليه.

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