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الخطيب يستقبل طفلا من ذوي الهمم داخل النادي الأهلي (صور)

02:48 م الجمعة 14 مارس 2025
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    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم7_Easy-Resize.com
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    محمود الخطيب يوقع على قميص ويهديه لمشجع الأهلي من ذوي الهمم_Easy-Resize.com
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    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم5_Easy-Resize.com
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    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم4_Easy-Resize.com
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    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم6_Easy-Resize.com
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    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم3_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

استقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الطفل ياسين وليد مشجع القلعة الحمراء من ذوي الهمم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا للخطيب رفقة ياسين وليد، وعلق: "الخطيب يستقبل ياسين وليد من ذوي الهمم".

وحرص الخطيب على استقبال صور تذكارية مع الطفل ياسين وليد، رفقة بطولات القلعة الحمراء، كما أهداه قميص الأهلي موقعا عليه.

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محمود الخطيب الخطيب يستقبل مشجع الأهلي من ذوي الهمم ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم
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