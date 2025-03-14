"الأهلي حتى الآن لم ينسحب".. عدلي القيعي يعلق على أزمة مباراة القمة

كتبت-هند عواد:

رفض عدلي القيعي مدير شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، وصف الفريق الأول لكرة القدم بأنه منسحبا من مباراة القمة، مشيرا إلى أنهم ينظرون تأجيل المباراة بطاقم تحكيم أجنبي.

ورفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذهاب إلى ستاد القاهرة الدولي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة، احتجاجا على تعيين طاقم تحكيم أجنبي، وهدد الأحمر بالانسحاب من الدوري المصري في حالة عدم تأجيل اللقاء.

وقال القيعي في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "إذا قالوا إنه سيتم تأجيل القمة في وقت مبكر، الزمالك كان سيرحب لأنها رغبته من البداية فهو يريد الراحة، وكان من المفترض أن يكون اتحاد الكرة حريصا على إدارة القمة من دون أزمات".

وأضاف: "يوجد حدث إقليمي والاتحاد آخر من يريد أن تكون هناك مشكلة أو عشوائية وتخبط، كل الأطراف اتفقت على طاقم تحكيم أجنبي، الزمالك اشتكى من التحكيم المصري والأهلي شارط ورابطة الأندية طلبت تعيين أجانب، والاتحاد تمسك في وقت غير صحيح بالحكام المصريين، لأنه هناك طاقم سيسافر إلى تونس وتم تعطيله ويوجد 6 حكام دوليين في كوت ديفوار".

واختتم عدلي القيعي: "كما أن محمود بسيوني عائدا من إيقاف، والقول بإن الأهلي انسحب مرفوضا، الأهلي حتى الآن لم ينسحب ومنتظر أن تقول له موعد المباراة الجديد بالحكام الأجانب".

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