اتحاد الكرة يكشف حقيقة تحديد موعد جديد لمواجهة الأهلي والزمالك

كتب - محمد القرش:

كشف اتحاد الكرة المصري حقيقة البيان المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يشير إلى تحديد موعد جديد لمواجهة الأهلي والزمالك في القمة 130.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين أن رابطة الأندية المصرية هي من لها الحق في إعلان مواعيد مباريات الدوري، وأي جهة أخرى ليس لها الحق.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي: "بشأن البيان المنسوب للاتحاد المصري لكرة القدم والمنتشر على السوشيال ميديا فهو غير صحيح ولم يصدر عن الاتحاد، فضلا عن تحديد أي مواعيد لمباريات مسابقة دوري القسم الأول حق أصيل لرابطة أندية القسم الأول".

يُذكر أن النادي الأهلي قرر الانسحاب من مواجهة الزمالك يوم الثلاثاء الماضي، بسبب عدم تلبيه مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري.

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