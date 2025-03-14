مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
21:30

سموحة

كأس مصر

بيراميدز

- -
21:30

إنبي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

برايتون

الدوري الإسباني

فياريال

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تحديد موعد جديد لمواجهة الأهلي والزمالك

11:51 ص الجمعة 14 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (8)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
  • عرض 14 صورة
    نزول الزمالك وغياب الأهلي (2)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
  • عرض 14 صورة
    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (1)
  • عرض 14 صورة
    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف اتحاد الكرة المصري حقيقة البيان المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يشير إلى تحديد موعد جديد لمواجهة الأهلي والزمالك في القمة 130.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين أن رابطة الأندية المصرية هي من لها الحق في إعلان مواعيد مباريات الدوري، وأي جهة أخرى ليس لها الحق.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي: "بشأن البيان المنسوب للاتحاد المصري لكرة القدم والمنتشر على السوشيال ميديا فهو غير صحيح ولم يصدر عن الاتحاد، فضلا عن تحديد أي مواعيد لمباريات مسابقة دوري القسم الأول حق أصيل لرابطة أندية القسم الأول".

يُذكر أن النادي الأهلي قرر الانسحاب من مواجهة الزمالك يوم الثلاثاء الماضي، بسبب عدم تلبيه مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري.

اقرأ أيضًا:

بيلينجهام يُزين قائمة منتخب إنجلترا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

بعد تدهور حالته الصحية.. إبراهيم شيكا يوجه رسالة رومانسية لزوجته

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك انسحاب الأهلي أخبار الأهلي اتحاد الكرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم بمصر مع بداية تعاملات السبت
ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن ذروة الموجة الحارة وموعد تحسن الطقس
10 صور من تجهيزات مائدة إفطار المطرية السنوي